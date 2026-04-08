Gold Price: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ: ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨੀ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

Gold Price Today: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:53 PM IST

Gold Price: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।

ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ?
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਸੋਨਾ ₹1,53,550 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ₹1,53,944 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,886 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਸਸਤਾ ਤੇਲ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਨਾ - ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
सोने की कीमतों में यह उछाल कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद आया है। अमेरिका-ईरान तनाव कम होने और युद्धविराम की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में करीब 10-15% तक गिरावट आई।

ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ - ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਘਟੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ "ਰਾਹਤ ਰੈਲੀ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
-ਜੇਕਰ MCX ਸੋਨਾ ₹1.55 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ₹1.60-1.65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 5,000 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

