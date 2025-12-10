Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Silver Price Today: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 24K, 22K, ਅਤੇ 18K ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
Gold Price Today: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 990 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,90,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
|ਸ਼ਹਿਰ
|24 ਕੈਰੇਟ
|22 ਕੈਰੇਟ
|18 ਕੈਰੇਟ
|ਦਿੱਲੀ
|₹1,29,580
|₹1,18,790
|₹97,220
|ਮੁੰਬਈ
|₹1,29,430
|₹1,18,640
|₹97,070
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|₹1,29,430
|₹1,18,640
|₹97,070
|ਚੇਨਈ
|₹1,30,090
|₹1,19,990
|₹99,990
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|₹1,29,430
|₹1,18,640
|₹97,070
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|₹1,29,430
|₹1,18,640
|₹97,070
|ਲਖਨਊ
|₹1,29,580
|₹1,18,790
|₹97,220
|ਪਟਨਾ
|₹1,29,480
|₹1,18,690
|₹97,120
|ਜੈਪੁਰ
|₹1,29,580
|₹1,18,790
|₹97,220
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|₹1,29,480
|₹1,18,690
|₹97,120
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹1,90,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹1,99,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ:
-ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੀਤੀ ਸੰਕੇਤ
-ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ
-ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਤੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।