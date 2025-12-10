Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3035733
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Silver Price Today: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 24K, 22K, ਅਤੇ 18K ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:53 AM IST

Trending Photos

Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Price Today: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 990 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1,90,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

Add Zee News as a Preferred Source
ਸ਼ਹਿਰ  24 ਕੈਰੇਟ 22 ਕੈਰੇਟ 18 ਕੈਰੇਟ
ਦਿੱਲੀ  ₹1,29,580  ₹1,18,790  ₹97,220 
ਮੁੰਬਈ  ₹1,29,430 ₹1,18,640 ₹97,070
ਕੋਲਕਾਤਾ  ₹1,29,430 ₹1,18,640 ₹97,070
ਚੇਨਈ  ₹1,30,090 ₹1,19,990 ₹99,990
ਬੰਗਲੁਰੂ  ₹1,29,430 ₹1,18,640 ₹97,070
ਹੈਦਰਾਬਾਦ  ₹1,29,430 ₹1,18,640 ₹97,070
ਲਖਨਊ  ₹1,29,580  ₹1,18,790  ₹97,220 
ਪਟਨਾ  ₹1,29,480 ₹1,18,690 ₹97,120
ਜੈਪੁਰ  ₹1,29,580  ₹1,18,790  ₹97,220 
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ  ₹1,29,480 ₹1,18,690 ₹97,120

 

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹1,90,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹1,99,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ:
-ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੀਤੀ ਸੰਕੇਤ
-ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ
-ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਤੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

Gold price todaygold silver price todayGold rate

Trending news

#PM modi's speech for nation
ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ PM Modi ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾਮ?
da updates
DA Updates: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ!
Patiala SSP Varun Sharma
Audio ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ
zirakpur news
ਜੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਿਆ ਬਾਰਹਸਿੰਘਾ! CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ...
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਸੰਬਰ 2025
India Vs South Africa 1st T20I
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ 176 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ
Faridkot laborer Win lottery
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਚਾਅ;ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ
India women squad
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ;ਦੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ
Mohali News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ