Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Business PHH
  • /Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ, ₹2,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਚਾਂਦੀ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ, ₹2,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਚਾਂਦੀ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ

Gold Silver Price Today: 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.55 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। MCX ਸਮੇਤ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:05 AM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ, ₹2,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਚਾਂਦੀ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
2
3
4
5