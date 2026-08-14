Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ, ₹2,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਚਾਂਦੀ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ

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Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹1.59 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ₹2,800 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1.57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਪਾਟ ਗੋਲਡ ਲਗਭਗ 0.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 4,389.67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 65.03 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15,486 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਗੁੱਡ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹104 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਧ ਕੇ ₹15,486 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹95 ਵਧ ਕੇ ₹14,195 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹77 ਵਧ ਕੇ ₹11,614 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,54,860 ਹੈ, ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,41,950 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।