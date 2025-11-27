Advertisement
Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਛਾਲ, 24 ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ; ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,690 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,18,750 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ ₹2,000 ਵਧ ਕੇ ₹1,76,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਕਾਰੋ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:14 AM IST
Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,18,750 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,24,690 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹800 ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹840 ਵਧਿਆ
ਚਾਂਦੀ: ₹1,76,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (₹2,000 ਵਾਧਾ)

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਬੋਕਾਰੋ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,19,800
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,26,240

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,250
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,28,000

ਦੇਵਘਰ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,15,848
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,26,380

ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹਾਲਮਾਰਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
25 ਨਵੰਬਰ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹191 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਧੀ ਹੈ।
26 ਨਵੰਬਰ: 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹87 ਵਧੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,807 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹11,741 ਸੀ।

ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਵਧੀ:
25 ਨਵੰਬਰ: ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ
26 ਨਵੰਬਰ: ₹2,000 ਦਾ ਵਾਧਾ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ: ਕੀਮਤ ₹1,73,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

About the Author
author img
Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

