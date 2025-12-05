Advertisement
Gold Price Today: 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ; ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

Gold-Silver Price Today: 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 22K ਅਤੇ 24K ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:08 PM IST

Gold Price Today: 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੀਆਂ।

MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹੀ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ:
- ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੋਨਾ ₹200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,29,802 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
- ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹1,700 ਵਧ ਕੇ ₹1,79,721 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ ₹1,30,029 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ₹1,79,200 ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ:

ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
22-ਕੈਰੇਟ: ₹1,18,990/10 ਗ੍ਰਾਮ
24-ਕੈਰੇਟ: ₹1,29,800/10 ਗ੍ਰਾਮ

ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,18,840/10 ਗ੍ਰਾਮ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,29,650/10 ਗ੍ਰਾਮ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,18,890
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,29,700
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਟਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੇਟਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੈਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9-10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ
- ਸਵੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹1,90,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $57.34 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

