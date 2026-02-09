Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh

Gold Price Today: 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਆਂ! ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ

Gold Price Today: 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ 18, 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:13 PM IST

Gold Price Today: 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਆਂ! ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ

Gold Price Today: ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹15,884 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹14,560 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹11,913 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।

ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ?
9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹224 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਧਿਆ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹205 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਧਿਆ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹168 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਧਿਆ

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15,982 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹14,650 ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,520 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15,884, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹14,560 ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹11,913 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹15,899 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ₹14,575 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹11,928 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹15,884 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ₹14,560 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹11,913 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ₹15,889 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ₹14,565 ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ₹11,918 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।

