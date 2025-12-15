Gold Price Today: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Rate Today: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ₹100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
Gold Price Today: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ₹100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਸਕੁਟ 80,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 107,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 118,110 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 129,530 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 134,730 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 22 ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਗੋਲ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 750 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 1,23,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਰਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 1,23,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 1,34,730 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੀਐਸ ਕੇਅਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।