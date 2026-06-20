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  • /Gold Silver Price: ਸੋਨਾ 2,840 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 8,040 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵੇਖੋ

Gold Silver Price: ਸੋਨਾ 2,840 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 8,040 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵੇਖੋ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1.46 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 20, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:17 AM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨਾ 2,840 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 8,040 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵੇਖੋ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਸੋਨਾ 2,840 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 8,040 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵੇਖੋ
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