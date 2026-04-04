Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ! ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਸਤ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਰ

Gold Silver Price: ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਨਵੀਨਤਮ 22K ਅਤੇ 24K ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
Gold Price Today: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,51,090 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,50,940 / 10 ਗ੍ਰਾਮ
-ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ: ₹1,51,100 / 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ: 22K – ₹1,38,510 | 24K – ₹1,51,090
ਮੁੰਬਈ/ਕੋਲਕਾਤਾ: 22K – ₹1,38,360 | 24K – ₹1,50,940
ਚੇਨਈ: 22K – ₹1,38,510 | 24K – ₹1,51,100
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਭੋਪਾਲ: 24K – ₹1,50,990
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲਖਨਊ/ਜੈਪੁਰ: 24K – ₹1,51,090
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹2,49,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ।
-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹2,37,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $4591 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹਨ
- ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ $69.57 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹਨ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਚਾਂਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।