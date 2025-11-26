Advertisement
Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,27,200/10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਨੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ ₹1,67,100/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:23 AM IST
Gold Price Today: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਚਮਕਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ
-24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਕੇ ₹1,27,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹1,27,050 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੀ - ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹1,16,610 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (26 ਨਵੰਬਰ)
ਦਿੱਲੀ: 24 ਕੈਰੇਟ – ₹1,27,200 | 22 ਕੈਰੇਟ – ₹1,16,610
ਮੁੰਬਈ/ਚੇਨਈ/ਕੋਲਕਾਤਾ: 24 ਕੈਰੇਟ – ₹1,27,050 | 22 ਕੈਰੇਟ – ₹1,16,460
ਪੁਣੇ/ਬੈਂਗਲੁਰੂ: 24 ਕੈਰੇਟ – ₹1,27,050 | 22 ਕੈਰੇਟ – ₹1,16,460

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:
-ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
-ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਗੋਲਡ $4,131.09 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ 
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,67,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ ਵੀ $51.15 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈੱਡ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵਾਲਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ - ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

