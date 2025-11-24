Advertisement
Gold Price Today: ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

Gold Silver Price Today: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹125,980 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:24 PM IST
Gold Price Today: ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

Gold Price Today: ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,528 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹71 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹11,485 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹65 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ₹9,400 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 12,528 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (71 ਰੁਪਏ ਘੱਟ)
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 11,485 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (65 ਰੁਪਏ ਘੱਟ)
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 9,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (53 ਰੁਪਏ ਘੱਟ)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਹੀਆਂ—24 ਕੈਰੇਟ 12,528 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ 11,485 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ 9,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਆਈ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ: 163.90 ਰੁਪਏ
ਚਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ: 1,63,900 ਰੁਪਏ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

