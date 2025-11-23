Gold Price Today: ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Silver Price Today: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Gold Price Today: ਸੋਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹12,584 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹11,535 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹9,438 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਸ਼ਹਿਰ
|24K
|22K
|18K
|ਚੇਨਈ
|12,688
|11,630
|9,700
|ਮੁੰਬਈ
|12,584
|11,535
|9,438
|ਦਿੱਲੀ
|12,599
|11,550
|9,453
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|12,584
|11,535
|9,438
|ਬੰਗਲੌਰ
|12,584
|1,535
|9,438
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|12,584
|1,535
|9,438
|ਕੇਰਲ
|12,584
|1,535
|9,438
|ਪੁਣੇ
|12,584
|1,535
|9,438
|ਵਡੋਦਰਾ
|12,589
|11,540
|9,443
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|12,589
|11,540
|9,443
|ਜੈਪੁਰ
|12,599
|11,550
|9,453
|ਲਖਨਊ
|12,599
|11,550
|9,453
|ਕੋਇੰਬਟੂਰ
|12,688
|11,630
|9,700
|ਮਦੁਰਾਈ
|12,688
|11,630
|9,700
|ਵਿਜੇਵਾੜਾ
|12,584
|11,535
|9,438
|ਪਟਨਾ
|12,589
|11,540
|9,443
|ਨਾਗਪੁਰ
|12,584
|11,535
|9,438
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|12,599
|11,550
|9,453
ਅੱਜ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ (23 ਨਵੰਬਰ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ:
₹164 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
₹1,64,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਸ਼ਹਿਰ
|10 ਗ੍ਰਾਮ
|100 ਗ੍ਰਾਮ
|1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
|ਚੇਨਈ
|1,720
|17,200
|1,72,000
|ਮੁੰਬਈ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਦਿੱਲੀ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਬੰਗਲੌਰ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|1,720
|17,200
|1,72,000
|ਕੇਰਲ
|1,720
|17,200
|1,72,000
|ਪੁਣੇ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਵਡੋਦਰਾ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਜੈਪੁਰ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਲਖਨਊ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਕੋਇੰਬਟੂਰ
|1,720
|17,200
|1,72,000
|ਮਦੁਰਾਈ
|1,720
|17,200
|1,72,000
|ਵਿਜੇਵਾੜਾ
|1,720
|17,200
|1,72,000
|ਪਟਨਾ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਨਾਗਪੁਰ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਸੂਰਤ
|1,640
|16,400
|1,64,000
|ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ
|1,720
|17,200
|1,72,000