Gold Price Today: ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Silver Price Today: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:16 AM IST
Gold Price Today: ਸੋਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹12,584 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹11,535 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹9,438 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ਹਿਰ  24K 22K 18K
ਚੇਨਈ 12,688 11,630  9,700
ਮੁੰਬਈ 12,584 11,535 9,438
ਦਿੱਲੀ 12,599 11,550 9,453
ਕੋਲਕਾਤਾ  12,584 11,535 9,438
ਬੰਗਲੌਰ 12,584 1,535 9,438
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 12,584 1,535 9,438
ਕੇਰਲ 12,584 1,535 9,438
ਪੁਣੇ 12,584 1,535 9,438
ਵਡੋਦਰਾ 12,589 11,540 9,443
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 12,589 11,540 9,443
ਜੈਪੁਰ 12,599 11,550 9,453
ਲਖਨਊ 12,599 11,550 9,453
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 12,688 11,630 9,700
ਮਦੁਰਾਈ 12,688 11,630 9,700
ਵਿਜੇਵਾੜਾ 12,584 11,535  9,438
ਪਟਨਾ 12,589  11,540  9,443
ਨਾਗਪੁਰ 12,584 11,535  9,438
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  12,599  11,550  9,453

ਅੱਜ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ (23 ਨਵੰਬਰ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ:
₹164 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ
₹1,64,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸ਼ਹਿਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਚੇਨਈ 1,720 17,200  1,72,000
ਮੁੰਬਈ 1,640  16,400  1,64,000
ਦਿੱਲੀ 1,640  16,400  1,64,000
ਕੋਲਕਾਤਾ 1,640  16,400  1,64,000
ਬੰਗਲੌਰ 1,640  16,400  1,64,000
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 1,720 17,200  1,72,000
ਕੇਰਲ 1,720 17,200  1,72,000
ਪੁਣੇ 1,640 16,400  1,64,000
ਵਡੋਦਰਾ 1,640 16,400  1,64,000
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ  1,640 16,400  1,64,000
ਜੈਪੁਰ 1,640 16,400  1,64,000
ਲਖਨਊ 1,640 16,400  1,64,000
ਕੋਇੰਬਟੂਰ 1,720 17,200  1,72,000
ਮਦੁਰਾਈ 1,720 17,200  1,72,000
ਵਿਜੇਵਾੜਾ 1,720 17,200  1,72,000
ਪਟਨਾ 1,640 16,400  1,64,000
ਨਾਗਪੁਰ 1,640 16,400  1,64,000
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1,640 16,400  1,64,000
ਸੂਰਤ 1,640 16,400  1,64,000
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 1,720 17,200  1,72,000

 

 

