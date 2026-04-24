Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3190944
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ! ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, MCX ਅਤੇ MCX ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:58 AM IST

Trending Photos

Gold Silver Price: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹986 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹150,775 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1,748 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,39,765 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.70% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,691 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਟ ਗੋਲਡ ਲਗਭਗ $4,673 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਵੀ $75 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, WTI ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $96 ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $105 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,53,690 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,40,890 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,53,540 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,40,740 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਸਨ।

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹259,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹5,300 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGS

Gold silver priceGold price todaySilver price today

Trending news

Gold silver price
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
Himachal Weather
हिमाचल में गर्मी का कहर, ऊना 40°C पार; कल से कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
fazilka news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਛਾਪਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ, ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਹੀ ਗਰਮੀ! ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਿਆ 'ਤੰਦੂਰ', 44°C ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
CM Bhagwant Mann
ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
Anandpur Sahib
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 19.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
harjot singh bains
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਣ PSEB ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ
Chamkaur Sahib News
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਓਇੰਦ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Malvinder Singh Kang News
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ