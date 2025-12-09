ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ

Gold Rate Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
Gold Rate Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਭਾਅ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ₹1,29,978 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCX 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਭਾਅ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹1,29,952 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹1,29,200 ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ₹130,000 ਤੋਂ ₹131,000 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MCX ਚਾਂਦੀ ਮਾਰਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹182,705 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੋਮੇਰਿਕਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗੀ, ਇਸਨੂੰ 3.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਆਵੇਗੀ।