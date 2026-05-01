ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ! ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

Gold Silver Price Today: ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 01, 2026, 12:33 PM IST

Gold Silver Price: ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਭਾਵ
1 ਮਈ ਨੂੰ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹350 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ₹1,39,650 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 1,52,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 290 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 1,14,260 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 13,96,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 15,23,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਨਈ
24 ਕੈਰੇਟ – 1,53,280 ਰੁਪਏ
22 ਕੈਰੇਟ – 1,40,500 ਰੁਪਏ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ
24 ਕੈਰੇਟ – 1,52,350 ਰੁਪਏ
22 ਕੈਰੇਟ – 1,39,650 ਰੁਪਏ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ
24 ਕੈਰੇਟ – 1,52,350 ਰੁਪਏ
22 ਕੈਰੇਟ – 1,39,650 ਰੁਪਏ
ਮੁੰਬਈ
24 ਕੈਰੇਟ – 1,52,350 ਰੁਪਏ
22 ਕੈਰੇਟ – 1,39,650 ਰੁਪਏ

ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2,55,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 4,600 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

MCX 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਡੇ (ਮਈ ਦਿਵਸ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 1,51,225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

