Gold Rate Today: ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ

Gold Price Today 22 November: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Gold Rate Today: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹10 ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹890 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਵਿੱਚ ₹810 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,120 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,13,790 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,13,640 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ₹1,23,970 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Gold Rate In India: ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ (22 ਨਵੰਬਰ, 2025)
ਦਿੱਲੀ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,24,120 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,790
ਮੁੰਬਈ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,23,970 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,640
ਕੋਲਕਾਤਾ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,23,970 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,640
ਚੇਨਈ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,25,010 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,14,590
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,23,970 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,640
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,23,970 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,640
ਲਖਨਊ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,24,120 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,790
ਪਟਨਾ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,24,020 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,690
ਜੈਪੁਰ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,24,120 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,790
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: 24 ਕੈਰੇਟ - ₹1,24,020 | 22 ਕੈਰੇਟ - ₹1,13,690
Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਈ ਸਸਤੀ
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 1,60,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਅਚਾਨਕ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ -
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
- ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ/ਕਮਜ਼ੋਰਤਾ
- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
- ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ
- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਵੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ, GST, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।