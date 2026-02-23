Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3119620
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Silver Price: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਜਾਣੋ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ?

Gold Silver Price Today: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ 22- ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:09 AM IST

Trending Photos

Gold Silver Price: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਜਾਣੋ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ?

Gold Silver Price: ਨਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,530 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,400 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਈ।

ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (23 ਫਰਵਰੀ)
ਦਿੱਲੀ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,420 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,140 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੁੰਬਈ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,270
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,45,990

ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,270
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,45,990

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,320
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,040

ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,420
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,140

ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,280
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,000

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ 5,027.13 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹274,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $80.5 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGS

gold silver price today Gold Price TodaySilver price today

Trending news

Gurdaspur
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ
accident on national highway
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਈਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ
Himachal Weather
आज बारिश-बर्फबारी के आसार, कल से खिलेगी धूप! हिमाचल में तेजी से बढ़ा तापमान
delhi ncr schools
ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Nepal bus accident
ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
punjab courts
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ...
AAP sarpanch murder case
AAP Sarpanch Murder Case: ‘ਆਪ’ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Tractor
ਕਬਾੜ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ! 105 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ
punjab weather
Punjab Weather: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ?
haryana cm saini
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ