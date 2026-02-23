Gold Silver Price: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ! ਜਾਣੋ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ?

Gold Silver Price Today: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ 22- ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭੋ।
Gold Silver Price: ਨਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,530 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,400 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਈ।
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (23 ਫਰਵਰੀ)
ਦਿੱਲੀ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,420 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,140 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਮੁੰਬਈ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,270
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,45,990
ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,270
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,45,990
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,320
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,040
ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,420
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,140
ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ:
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,59,280
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,46,000
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ 5,027.13 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹274,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਕੀਮਤ $80.5 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।