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Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:36 PM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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