Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3150786
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ: 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 24K, 22K, ਅਤੇ 18K ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, MCX ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:18 PM IST

Trending Photos

Gold Silver Price: ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ:
24 ਕੈਰੇਟ (99.9%): ₹14,002 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (₹595 ਘੱਟ)
22 ਕੈਰੇਟ (91.6%): ₹12,835 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (₹545 ਘੱਟ)
18 ਕੈਰੇਟ (75%): ₹10,502 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ (₹446 ਘੱਟ)

10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
24 ਕੈਰੇਟ: 1,40,020 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (5,950 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ)
22 ਕੈਰੇਟ: 1,28,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (5,450 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ)

Add Zee News as a Preferred Source

ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਡਿੱਗਿਆ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
-ਸੋਨਾ 3% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,40,158 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
-ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 1,36,403 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ
-ਇਹ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 1,36,884 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ।
-ਸਪੌਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 2.5% ਡਿੱਗ ਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
-ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ।

TAGS

gold silver price todayGold price todaySilver price today

