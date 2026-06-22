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ਸੋਨਾ -ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਸੋਨਾ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ₹20,000 ਸਸਤੀ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1.46 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2.49 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 22, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:37 AM IST
ਸੋਨਾ -ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਸੋਨਾ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ₹20,000 ਸਸਤੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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