ਸੋਨਾ–ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਚਾਂਦੀ 24,000 ਤੇ ਸੋਨਾ 8,000 ਡਿੱਗਿਆ

Gold Silver Price Crash: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, MCX 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹24,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ₹8,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹400,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ₹399,893 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ MCX 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤ ₹23,993 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹375,900 ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ₹420,048 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹44,148 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ MCX 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਬੋਤਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹1,83,962 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ₹8,862 ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ₹1,75,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ₹1,93,096 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹17,996 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ, MCX ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ, ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।