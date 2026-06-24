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ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ₹10,500 ਅਤੇ ਸੋਨਾ ₹3,000 ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ₹10,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਪੜ੍ਹੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 24, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:02 AM IST
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ₹10,500 ਅਤੇ ਸੋਨਾ ₹3,000 ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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