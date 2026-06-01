Gold Silver Price: ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

Gold-Silver Rate Today: ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਆਈ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
Trending Photos
Gold Silver Price: ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1.59 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹820 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,56,220 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
-22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹750 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,43,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
-18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹610 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,17,170 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (1 ਜੂਨ, 2026)
ਮੁੰਬਈ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,57,030 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,43,940 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ: ₹2,79,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਦਿੱਲੀ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,57,180 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,44,090 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ: ₹2,79,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਕੋਲਕਾਤਾ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,57,030 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ: ₹2,79,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,57,030 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ: ₹2,79,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਬੰਗਲੁਰੂ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,57,180 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚੇਨਈ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,59,590 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਾਂਦੀ: ₹2,89,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।