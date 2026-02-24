Gold Silver Price: ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੇ! ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

Gold Silver Price Today: ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਕੀ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ?
Gold Silver Price: ਅੱਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ:
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਲਗਭਗ ₹1,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1,47,849 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,61,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰ:
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ₹2,65,410 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
MCX ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ:
ਮਲਟੀ-ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹739, ਜਾਂ 0.46% ਘਟ ਕੇ, ₹1,60,859 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧ ਕੇ ₹266,196 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, $5,198.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ।