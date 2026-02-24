Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3120912
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Silver Price: ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੇ! ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

Gold Silver Price Today: ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਕੀ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ?

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 24, 2026, 01:08 PM IST

Trending Photos

Gold Silver Price: ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੇ! ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

Gold Silver Price: ਅੱਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ:
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ, ਲਗਭਗ ₹1,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1,47,849 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,61,290 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦਰ:
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ₹2,65,410 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

MCX ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ:
ਮਲਟੀ-ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹739, ਜਾਂ 0.46% ਘਟ ਕੇ, ₹1,60,859 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧ ਕੇ ₹266,196 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, $5,198.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਕੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ।

TAGS

Gold silver priceGold price todaySilver price today

Trending news

Gold silver price
ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੇ! ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
SpiceJet Delhi–Leh Flight
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ; 150 ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਾਰ
Tapa Mandi Dhilwan
ਧੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਡਰੇਨ ਵੱਲ ਗਏ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
Punjab Vidhan Sabha
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ
Holi 2026 Date
Holi 2026: 3 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਲੀ ? ਜਾਣੋ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼; ਜਾਣੋ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
karnail singh panjoli
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਅਲਵਿਦਾ
Uk universities
UK ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ
AI Summit protest
AI ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Himachal Weather
Himachal Weather: फरवरी में मार्च जैसी गर्मी! 3 दिन खिलेगी धूप 27 से फिर बदलेगा मौसम