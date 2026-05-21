Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3224606
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 21 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੋਨਾ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2,300 ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 21, 2026, 12:53 PM IST

Trending Photos

ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਅੱਜ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹2,300 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹160,006 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹159,491 ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ₹274,265 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹271,974 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹146,150 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹153,460 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹160,520 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ₹158,350 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2,85,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ
ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Gold silver priceGold price todaySilver price today

Trending news

ludhiana factory fire
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Singer Mankirt Aulakh
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
amritsar drug smuggling
5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਰੌਂਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Zirakpur Car Fire
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ; ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Punjab Petrol Crisis
ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Chandigarh School Bomb Threat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Himachal Weather
पहाड़ों में भी पड़ने लगी जानलेवा गर्मी, 4 जिलों में हीटवेव अलर्ट; 22 से मौसम बदलेगा
Cricket Canada President
ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
Girl Assaulted in Zirakpur
ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰਾਂ ਤੱਕ; ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ