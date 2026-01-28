Advertisement
Gold Silver Price: ਸੋਨਾ 1,61,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 3,76,000 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੋਨਾ ₹1,61,370 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3,76,958 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਭੋਪਾਲ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:23 PM IST

Gold Silver Price Today: ਐਮਸੀਐਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹161,370 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹376,958 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨਾ 2.33% ਵਧਿਆ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 5.80% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ COMEX ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ:
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ: $5,230 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ (ਕੱਲ੍ਹ $5,019.60)
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ: $115.09 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ (ਕੱਲ੍ਹ $106.99)

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ: 1,57,666 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ: 3,55,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ:
ਦਿੱਲੀ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ – 1,62,190 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਮੁੰਬਈ: 24 ਕੈਰੇਟ - 1,61,960 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ - 1,48,460 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਭੋਪਾਲ: 22 ਕੈਰੇਟ - 1,48,600 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਪਟਨਾ: 24 ਕੈਰੇਟ - 1,61,980 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚੇਨਈ: 24 ਕੈਰੇਟ - 1,63,500 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ - 1,49,700 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ, 18 ਕੈਰੇਟ - 1,24,850 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ
ਕੋਲਕਾਤਾ: 24 ਕੈਰੇਟ - 1,61,980 ਰੁਪਏ/10 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ:
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਇੰਦੌਰ, ਪਟਨਾ – 3,70,100 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਚੇਨਈ – 3,87,100 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

