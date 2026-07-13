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Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਭਾਅ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨਾ ₹1,222 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3,518 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 13, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:23 PM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਭਾਅ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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