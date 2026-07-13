/Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਭਾਅ

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Gold Silver Price: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,222 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,222 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,42,256 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ 3,518 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ₹3,518 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,19,146 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਹਨ।