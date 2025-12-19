Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3046230
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੋਨਾ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਂਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1.32 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤੋਂ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:22 AM IST

Trending Photos

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੋਨਾ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਂਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜੋ ₹1,32,470 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹150,000 ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,479 ਵਧ ਕੇ ₹201,120 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

24 ਤੋਂ 18 ਕੈਰੇਟ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,32,474 ਰੁਪਏ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,21,346 ਰੁਪਏ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: 1,21,346 ਰੁਪਏ

Add Zee News as a Preferred Source

ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਛਾਲ
ਕੱਲ੍ਹ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 115,233 ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ 
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ₹3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGS

gold silver price todayGold price todaygold rates

Trending news

gold silver price today
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੋਨਾ 1.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਂਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ
nausea
ਕਿਸ Vitamin ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲੀ?
Solan News
बीबीएन में हालात चिंताजनक: बद्दी की हवा बनी ज़हरीली, नालागढ़ में कोहरा बना मुसीबत
Himachal Weather
हिमाचल में 2 दिन बदलेगा मौसम ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार अलर्ट जारी
Sidhu Moosewala Murder Case
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
Bhagwant Mann
ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Youtuber Payal Gaming MMS video
Youtuber ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ 1.20 ਮਿੰਟ ਦਾ MMS ਵੀਡੀਓ link ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ!
Chris Gayle
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
Dense fog
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ
Navjot Kaur sidhu
500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ