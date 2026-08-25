/ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ₹8,000 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹12,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ

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Gold Silver Price: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 2.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 99.9% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ₹1,64,400 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
IBJA ਦੇ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 999 ਬਰੀਕ ਸੋਨੇ ਦੀ AM ਦਰ ₹16,260 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹2,53,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਚੇਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। IBJA ਦਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3% GST ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।