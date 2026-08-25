Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Business PHH
  • /ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ₹8,000 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹12,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ₹8,000 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹12,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ

Gold Silver Price Today: 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਨਾ ₹1.64 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.53 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:29 AM IST
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ! ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨਾ ₹8,000 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹12,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ; ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿ
2
3
4
5