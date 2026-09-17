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Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, 3000 ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 24-ਕੈਰੇਟ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:02 PM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, 3000 ਤੱਕ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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