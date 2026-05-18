Gold Silver Price: 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਈ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਡਿੱਗੀ! ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.92 ਲੱਖ ਸਸਤੀ; ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ

Gold Silver Rate Today: MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ₹1.92 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣੋ।
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਖਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MCX 'ਤੇ ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ₹4,57,328 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹1.92 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ₹6900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀ
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, MCX 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 2,71,866 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ 2,64,949 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,917 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ MCX 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ₹1,58,547 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,57,547 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹200,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ₹202,984 ਦਾ ਸਰਵਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੋਨਾ ਇਸਦੇ ਸਰਬਕਾਲੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹45,437 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।