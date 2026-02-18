Advertisement
Gold Silver Price: ਚਾਂਦੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਵਧੀ! ਕੀ ਫਿਰ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀਮਤ? ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਫੜੀ ਤੇਜ਼ੀ

Gold Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ MCX 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ₹3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਰਥਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:08 PM IST

Gold Silver Price: 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ।

ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ 8,316 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 3.63% ਵਧ ਕੇ 2,37,099 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ 2.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹225,000 ਤੋਂ ₹235,000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ₹300,000 ਤੋਂ ₹325,000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਵੀ ​​ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। MCX ਸੋਨਾ ₹1,848, ਜਾਂ 1.22% ਵਧ ਕੇ ₹1,53,266 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹1,50,000 ਤੋਂ ₹1,60,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹145,000 ਤੋਂ ₹150,000 ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਜੇਕਰ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

