ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਛਾਲ! ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

Akshaya Tritiya 2026: ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨਾ ₹900 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3000 ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Gold Silver Price: ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (MCX) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ, ਸੋਨਾ ₹786 ਜਾਂ 0.51% ਵਧ ਕੇ ₹1,54,734 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ₹3,059 ਜਾਂ 1.22% ਵਧ ਕੇ ₹2,54,801 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ (19 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ $4,800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ $80 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 8% ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 14% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 900 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 3,000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,54,700 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,55,410 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ₹1,54,870 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,55,450 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ₹1,54,930 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,55,550 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ₹1,55,050 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,55,750 (ਭੋਪਾਲ) ਅਤੇ ₹2,54,750 (ਇੰਦੌਰ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ₹1,54,890 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,55,480 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ₹1,54,790 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,55,490 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.41 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.42 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1.16 ਲੱਖ ਹੈ।