Gold Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਕੇ ਸੋਨਾ-ਚੰਡੀ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ রেট ਦੇਖੋ। ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ-ਚੜ੍ਹਾਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਵ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫੇਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:58 AM IST
Gold Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

Gold Price Today: ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
22 ਕੈਰੇਟ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹119,140, ​​ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹118,990
24 ਕੈਰੇਟ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹129,960, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹129,810
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।

ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 21,000 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,84,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ 53.81 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ 9-10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ FOMC ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੈੱਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

