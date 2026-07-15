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Gold Silver Price: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਚਣਗੇ ਪੈਸੇ; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਜਾ ਰੇਟ ਸੂਚੀ

Gold Silver Rate Today: 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ 24-, 22-, ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 15, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:52 PM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਚਣਗੇ ਪੈਸੇ; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਜਾ ਰੇਟ ਸੂਚੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਚਣਗੇ ਪੈਸੇ; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਜਾ ਰੇਟ
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