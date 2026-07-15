Gold Silver Price: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਚਣਗੇ ਪੈਸੇ; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਜਾ ਰੇਟ ਸੂਚੀ

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Gold Silver Price: ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੀ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 723 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,41,534 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 730 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,22,459 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,42,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,43,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 1,30,300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,31,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹106,700 ਅਤੇ ₹108,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ: 24 ਕੈਰੇਟ – 1,43,790 ਰੁਪਏ | 22 ਕੈਰੇਟ – 1,32,380 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਮੁੰਬਈ: 24 ਕੈਰੇਟ – 1,44,000 ਰੁਪਏ
ਕੋਲਕਾਤਾ: 24 ਕੈਰੇਟ – 1,44,050 ਰੁਪਏ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਨਈ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,44,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,17,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,23,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3% GST ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ BIS ਹਾਲਮਾਰਕ (HUID) ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੋ।