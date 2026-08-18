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Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ₹3000 ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 18, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:25 PM IST
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ₹3000 ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ₹3000 ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ
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