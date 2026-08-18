/Gold Silver Price: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ ₹3000 ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

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Gold Silver Price: ਮੰਗਲਵਾਰ, 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਆਈ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ?
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.4% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,397.42 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 0.7% ਡਿੱਗ ਗਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,50,890 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,43,700 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਊਲਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ
ਉਪਲਬਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਬਾਂਡ ਉਪਜ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।