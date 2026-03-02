ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਿਆ ਅੱਗ; ਕੀ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਨਾ?

Gold Silver Price Today: ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ₹2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
Gold Silver Price: ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਵੀਨਤਮ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੋਨਾ 5,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ₹200,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਂਦੀ COMEX 'ਤੇ $95-ਪ੍ਰਤੀ-ਔਂਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹280,000–₹300,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ~ ₹1,62,180 / 10 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ~ ₹1,48,665 / 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਮੁੰਬਈ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ~ ₹1,62,180 / 10 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ~ ₹1,48,665 / 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ~ ₹1,62,440 / 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਬੰਗਲੌਰ: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ~ ₹1,62,310 / 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ - ਨਿਵੇਸ਼ਕ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ (ਸਮੁੱਚਾ)
• ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
• ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
• ਚਾਂਦੀ $100/ਔਂਸ ਜਾਂ ~₹3 ਲੱਖ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ
• ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ