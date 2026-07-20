/Gold Silver Price: ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

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Gold Silver Price: ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ, 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਗਭਗ ₹395 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧੇ। ਸੋਨਾ ₹1,41,301 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ₹1.41 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਛਾਲ ਦਿਖਾਇਆ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹2,582 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਧ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹2,18,985 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ₹2.19 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
24, 22 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ (99.9% ਸ਼ੁੱਧ): ਲਗਭਗ ₹1.41 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਲਗਭਗ ₹1.29–1.30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਲਗਭਗ ₹1.05–1.06 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.41 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ₹2.19 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।