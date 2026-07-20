Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Business PHH
  • /Gold Silver Price: ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 24-ਕੈਰੇਟ, 22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:25 PM IST
Gold Silver Price: ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हिमाचल में 48 घंटे का रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; स्कूल बंद
Himachal Weather35 min ago
2
Ludhiana Kidnapping1 hr ago
3
Sukhbir Badal1 hr ago
4
Faridkot Exam Cheating1 hr ago
5
FIFA World Cup 20262 hrs ago