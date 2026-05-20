Gold Silver Price: ਫਿਰ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 22- ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭੋ।
Gold Silver Price: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। 20 ਮਈ ਨੂੰ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,57,050 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,43,960 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹117,790 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ, 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਂਦੀ ₹285,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,59,450 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,85,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,59,720 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,61,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,51,990 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2,90,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
MCX 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਥਿਤੀ?
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਜੂਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ 0.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1,59,674 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 1,800 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,75,824 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।