Gold Silver Price Today: ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ

Gold Silver Rate Today: MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹490 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,52,372 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:02 AM IST

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

MCX 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ
ਅੱਜ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹490 ਜਾਂ 0.32% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,52,372 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹3,11,893 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ਼
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ: ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਾਫਾ ਲਈ ਹਨ। ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ 3% GST ਅਤੇ 10-20% ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਧੂ ਹਨ।
ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ: ਹਮੇਸ਼ਾ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ HUID ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ।
ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ: ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਓ।

