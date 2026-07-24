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ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ!

Gold Silver Price Today: 24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹610 ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,247 ਘੱਟ ਗਈ। 24, 22, ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:38 AM IST
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ!

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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