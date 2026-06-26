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Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਐਮਸੀਐਕਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੁਹੱਰਮ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $4,022.95 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3.4% ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ $4,038.10 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,41,750, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,29,950 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,06,350 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,41,600, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,28,900 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,06,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,43,340, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,32,200 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,10,750 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,41,750, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,29,950 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,06,350 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਨਾ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,41,650, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,29,850 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,06,250 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,41,750, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,29,950 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,06,350 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ
ਘਰੇਲੂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
-24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹270 ਵਧ ਕੇ ₹1,41,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
-22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹250 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,29,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
-18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹200 ਵਧ ਕੇ ₹1,06,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
-ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ₹5,000 ਵਧ ਕੇ ₹2,40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।