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Gold Silver Price: ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨਾ; ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 24K, 22K, ਅਤੇ 18K ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲੱਭੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:26 PM IST
Gold Silver Price: ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨਾ; ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਜਾ ਰੇਟ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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