Advertisement
trendingNow13028373
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold Price Today: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 130,740 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ
- ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 130,590 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਵੀ 4,207.67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ-
ਦਿੱਲੀ: 22 ਕੈਰੇਟ – 119,860 ਰੁਪਏ | 24 ਕੈਰੇਟ – 130,740 ਰੁਪਏ
ਮੁੰਬਈ/ਚੇਨਈ/ਕੋਲਕਾਤਾ: 22 ਕੈਰੇਟ – 119,710 ਰੁਪਏ | 24 ਕੈਰੇਟ – 130,590 ਰੁਪਏ
ਲਖਨਊ/ਜੈਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਕੈਰੇਟ – 119,860 ਰੁਪਏ | 24 ਕੈਰੇਟ – 130,740 ਰੁਪਏ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: 24 ਕੈਰੇਟ – 130,640 ਰੁਪਏ

Add Zee News as a Preferred Source

ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
- ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਵਧੀ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹191,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ $58.47 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੈ

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

About the Author
author img
Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

...और पढ़ें

TAGS

Gold price todayGold silver priceGold rate

Trending news

भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
Vladimir Putin
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
Hemant Soren
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
Vladimir Putin
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
putin visit to india
आरती उतारी जा रही... पुतिन के दौरे से 'रॉकेट' बनेगी भारत-रूस की दोस्ती,
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
IndiGo flight cancellation
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo