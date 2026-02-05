Gold Silver Price Today: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਪਈ ਫਿੱਕੀ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Gold-Silver Rate Today: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 18-, 22-, ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
Trending Photos
Gold Silver Price Today: ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹6,270 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹5,750 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹5,020 ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹4,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,54,570 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,41,700 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,15,970 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,54,420, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,41,550 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,15,820 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,56,220, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,43,220 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,22,500 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,54,420, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,41,550 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,15,820 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,54,570, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,41,700 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,15,970 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,54,470, 22 ਕੈਰੇਟ ₹1,41,160 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ₹1,15,870 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ
ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹70,000 ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ₹40,000 ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ₹300,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ₹299,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਐਲਕੇਪੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਰਚ) ਜਤਿਨ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਹਰ ਐਨ.ਐਸ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ "ਹਿੱਲ" ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2025 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 230 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ 800 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਬਾਰੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾਰਜਿਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੀਵਰੇਜਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ $72 ਤੋਂ $78 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ $80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇ।