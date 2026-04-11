Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਕੀ ਸੋਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। MCX 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। 24K, 22K, ਅਤੇ 18K ਸੋਨੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:00 AM IST

Gold Silver Price: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਜੂਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹937 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,52,497 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ₹1,319 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹2,42,449 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 1,689 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 4,222 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
-ਸੋਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1,55,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
-ਚਾਂਦੀ 3,800 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2,47,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਦਿੱਲੀ: 24K ₹1,52,500 | 22K ₹1,39,800 | 18K ₹1,14,410
ਮੁੰਬਈ: 24K ₹1,52,350 | 22K ₹1,39,650 | 18K ₹1,14,260
ਚੇਨਈ: 24K ₹1,54,090 | 22K ₹1,41,250 | 18K ₹1,17,750
ਲਖਨਊ: 24K ₹1,52,500 | 22K ₹1,39,800 | 18K ₹1,14,410
ਪਟਨਾ: 24K ₹1,52,400 | 22K ₹1,39,700 | 18K ₹1,14,310

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਨਾ: $4,777 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ
ਚਾਂਦੀ: $75.91 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

