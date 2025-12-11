Gold Silver Price Today: 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ

Gold Silver Price: 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ।
Gold-Silver Price Today: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ
1 ਗ੍ਰਾਮ: ₹11,985 (ਕੱਲ੍ਹ ₹11,995) – ₹10 ਦੀ ਕਮੀ
8 ਗ੍ਰਾਮ: ₹95,880 (ਕੱਲ੍ਹ ₹95,960) – ₹80 ਦੀ ਕਮੀ
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,19,850 (ਕੱਲ੍ਹ ₹1,19,950) – ₹100 ਦੀ ਕਮੀ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ
1 ਗ੍ਰਾਮ: ₹12,584 (ਕੱਲ੍ਹ ₹12,595) – ₹11 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
8 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,00,672 (ਕੱਲ੍ਹ ₹1,00,760) – ₹88 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,25,840 (ਕੱਲ੍ਹ ₹1,25,950) – ₹110 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ।
1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ:
ਅੱਜ: ₹209 (ਕੱਲ੍ਹ ₹207) – ₹2 ਦਾ ਵਾਧਾ।
1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ:
ਅੱਜ: ₹2,09,000
ਕੱਲ੍ਹ: ₹2,07,000
ਭਾਵ, ₹2,000 ਦਾ ਵਾਧਾ
ਚਾਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨਾ: ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚਾਂਦੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।