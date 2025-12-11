Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3037149
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Silver Price Today: 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ

Gold Silver Price: 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਲਈ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:13 PM IST

Trending Photos

Gold Silver Price Today: 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ

Gold-Silver Price Today: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ
1 ਗ੍ਰਾਮ: ₹11,985 (ਕੱਲ੍ਹ ₹11,995) – ₹10 ਦੀ ਕਮੀ
8 ਗ੍ਰਾਮ: ₹95,880 (ਕੱਲ੍ਹ ₹95,960) – ₹80 ਦੀ ਕਮੀ
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,19,850 (ਕੱਲ੍ਹ ₹1,19,950) – ₹100 ਦੀ ਕਮੀ

24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ
1 ਗ੍ਰਾਮ: ₹12,584 (ਕੱਲ੍ਹ ₹12,595) – ₹11 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
8 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,00,672 (ਕੱਲ੍ਹ ₹1,00,760) – ₹88 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,25,840 (ਕੱਲ੍ਹ ₹1,25,950) – ₹110 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ।

1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ:
ਅੱਜ: ₹209 (ਕੱਲ੍ਹ ₹207) – ₹2 ਦਾ ਵਾਧਾ।

1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ:
ਅੱਜ: ₹2,09,000
ਕੱਲ੍ਹ: ₹2,07,000
ਭਾਵ, ₹2,000 ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚਾਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਨਾ: ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚਾਂਦੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

TAGS

gold silver price todayGold price todayGold rate

Trending news

gold silver price today
2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ
business idea
Business Idea: ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ
barnala news
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ; ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ
Post office Scheme
Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ₹2,00,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ₹89,990 ਦਾ ਬੰਪਰ ਰਿਟਰਨ
Punjab Exam Postponed
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ
instagram income
Instagram Income: 1 ਹਜ਼ਾਰ Views ‘ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ?
punjab murder
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Himachal Pradesh Nurse Jobs 2025
हिमाचल प्रदेश में नर्स पदों पर बंपर भर्ती, जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
Ramandeep Singh Promotion
ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਰੱਕੀ; ਐਸਪੀ ਬਣੇ
Luthra brothers arrest
ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ, ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ