Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ₹1.59 ਲੱਖ ਡਿੱਗਿਆ

Gold Silver Price Today: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

Feb 12, 2026, 11:45 AM IST

Gold Silver Price: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਨਾ ₹1.60 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਹਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾ ₹1,58,900 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ₹1.60 ਲੱਖ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,57,322 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,57,322
23 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,692
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,44,107
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,992
14 ਕੈਰੇਟ: ₹92,033

ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦਿਖਾਇਆ
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹11,379 ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤ ₹2,63,927 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ (10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਦਿੱਲੀ: ₹1,59,760
ਮੁੰਬਈ: ₹1,59,610
ਚੇਨਈ: ₹1,61,360
ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹1,59,610
ਲਖਨਊ: ₹1,59,760
ਜੈਪੁਰ: ₹1,59,760
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ₹1,59,660
ਪੁਣੇ: ₹1,59,610
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ₹1,59,610
ਬੰਗਲੌਰ: ₹1,59,610
(ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।)

ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
- ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ
- MCX 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਝਾਨ

