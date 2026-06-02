Gold Silver Price: ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ ਜਾਣੋ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 24-, 22- ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਵਧਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 810 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 760 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਦਿੱਲੀ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,360
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,340
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,310
ਮੁੰਬਈ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,210
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,190
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,160
ਕੋਲਕਾਤਾ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,210
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,190
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,160
ਚੇਨਈ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,58,170
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,44,990
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,21,790
ਬੈਂਗਲੁਰੂ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,210
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,190
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,160
ਹੈਦਰਾਬਾਦ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,210
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,190
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,160
ਲਖਨਊ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,360
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,340
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,310
ਪਟਨਾ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,260
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,240
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,210
ਜੈਪੁਰ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,360
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,340
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,310
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
24 ਕੈਰੇਟ: ₹1,56,260
22 ਕੈਰੇਟ: ₹1,43,240
18 ਕੈਰੇਟ: ₹1,17,210
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
ਦਿੱਲੀ: ₹2,79,900
ਮੁੰਬਈ: ₹2,79,900
ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹2,79,900
ਚੇਨਈ: ₹2,89,900 (ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ)
ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,79,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,89,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।