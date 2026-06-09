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Gold Silver Price Today: ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,040 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਖੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:41 PM IST
Gold Silver Price Today: ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
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