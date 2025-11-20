Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ – ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
Gold Silver Price Today: ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀਏ...
ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ - ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ
-22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਕੀਮਤ ₹1,14,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹1,14,450 ਹੋ ਗਈ।
-24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਕੀਮਤ ₹1,25,010 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ
- 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹17 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹12,469 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
- 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹15 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹11,430 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
- 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹12 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹9,352 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
-ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਦੀ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
-ਅੱਜ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
|ਕੈਰੇਟ
|ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ (₹)
|ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੇਟ (₹)
|ਬਦਲਾਵ
|24K
|12,469
|12,486
|-17
|22K
|11,430
|11,445
|-15
|18K
|9,352
|9,364
|-12
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ)
|ਸ਼ਹਿਰ
|24K
|22K
|18K
|ਚੇਨਈ
|12,546
|11,500
|9,600
|ਮੁੰਬਈ
|12,469
|11,430
|9,352
|ਦਿੱਲੀ
|12,484
|11,445
|9,367
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|12,469
|11,430
|9,352
|ਬੰਗਲੌਰ
|12,469
|11,430
|9,352
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|12,469
|11,430
|9,352
|ਕੇਰਲ
|12,469
|11,430
|9,352
|ਪੁਣੇ
|12,469
|11,430
|9,352
|ਵਡੋਦਰਾ
|12,474
|11,435
|9,357
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|12,474
|11,435
|9,357