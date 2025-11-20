Advertisement
Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ – ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 20, 2025, 12:24 PM IST
Gold Silver Price Today: ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀਏ...

ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ - ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ 
-22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਕੀਮਤ ₹1,14,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹1,14,450 ਹੋ ਗਈ।
-24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ਕੀਮਤ ₹1,25,010 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ
- 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹17 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹12,469 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
- 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹15 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹11,430 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
- 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹12 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹9,352 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
-ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਦੀ 1,68,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ,
-ਅੱਜ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਕੈਰੇਟ  ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ (₹)  ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੇਟ (₹) ਬਦਲਾਵ
24K 12,469 12,486 -17
22K 11,430 11,445 -15
18K 9,352 9,364 -12

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ)

ਸ਼ਹਿਰ   24K    22K          18K
ਚੇਨਈ    12,546 11,500 9,600
ਮੁੰਬਈ    12,469 11,430 9,352
ਦਿੱਲੀ    12,484 11,445 9,367
ਕੋਲਕਾਤਾ     12,469 11,430 9,352
ਬੰਗਲੌਰ     12,469 11,430 9,352
ਹੈਦਰਾਬਾਦ    12,469 11,430 9,352
ਕੇਰਲ     12,469 11,430 9,352
ਪੁਣੇ     12,469  11,430  9,352
ਵਡੋਦਰਾ     12,474 11,435  9,357
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ     12,474 11,435  9,357

 

